Si è concluso il primo tempo della partita tra Napoli e Milan, valida per la 31ª giornata della Serie A 2025-2026. Finora il punteggio è di 0-0, con entrambe le squadre che si sono affrontate in modo equilibrato. La partita si svolge in un clima di sostanziale parità, senza segnali di un predominio di una delle due formazioni. I giocatori sono entrati negli spogliatoi senza modifiche sul tabellino dei marcatori.

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Maradona' di Napoli. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri. La partita inizia con un buon ritmo e la prima chance è per il Milan: al 6' conclusione di Youssouf Fofana, un piatto destro dall'interno dell'area di rigore che, debole e centrale, termina tra le braccia di Vanja Milinkovic-Savic. Ancora rossoneri pericolosi al 13', quando, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Davide Bartesaghi, il serbo Strahinja Pavlovic - di testa - anticipa il suo connazionale Milinkovic-Savic, ma il suo colpo di testa termina sul fondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan 0-0 (45?): partita equilibrata, per ora pareggio giusto | Serie A News

Napoli-Milan di Serie A, la partita del ‘Maradona’ in diretta | LIVE NewsSiamo in attesa delle formazioni ufficiali di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Maradona'.

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