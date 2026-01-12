Inter-Napoli Chivu nel post partita | Pareggio giusto per quanto visto in campo

Dopo il match tra Inter e Napoli, Chivu ha commentato il risultato di 2-2, ritenendo che il pareggio sia giusto considerando quanto mostrato in campo. La partita ha evidenziato l’impegno e la determinazione dei nerazzurri, anche se il risultato non ha consentito loro di allontanarsi ulteriormente dalla concorrenza in classifica. Un confronto equilibrato che lascia alcune considerazioni sulla prestazione complessiva delle due squadre.

Chivu. Un pareggio che lascia sensazioni contrastanti in casa Inter. La prestazione c’è stata, così come l’intensità e la voglia di vincere, ma il 2-2 finale contro il Napoli ha impedito ai nerazzurri di allungare in classifica. Al termine del match di San Siro, Cristian Chivu ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN, soffermandosi soprattutto su atteggiamento e rimpianti. Il tecnico nerazzurro ha messo subito in chiaro il suo punto di vista: più che le statistiche sugli scontri diretti, conta ciò che si è visto in campo. “Parlo della partita – ha spiegato – di due squadre forti che hanno fatto di tutto per vincere. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Inter-Napoli 2-2, Chivu: “Il pareggio è giusto, mi è piaciuto l’atteggiamento” Leggi anche: Parma Inter Chivu nel post partita: “I ragazzi sono stati eccezionali” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter-Napoli, è un pari spettacolo: McTominay riprende due volte Chivu; Inter-Napoli, Chivu nel post partita: «Un peccato non aver vinto, c'è rammarico»; Chivu stizzito, l'Inter vince a Parma ma non sembra importare a nessuno: Solo domande sul Napoli?; Inter, Chivu non parla nel dopo partita. Inter-Napoli, Chivu nel post partita: «Un peccato non aver vinto, c'è rammarico» - 2 la sfida tra Inter e Napoli, gli azzurri rimontano per due volte i nerazzurri grazie alla doppietta di McTominay. msn.com

