Un'atleta si trova di fronte a una sfida difficile per partecipare alla Milano-Sanremo 2026, dichiarando che sarà complicato essere presente alla gara. La corsa contro il tempo si svolge in una giornata di marzo a Roma, mentre l’atleta esprime con chiarezza le difficoltà che sta affrontando per riuscire a prendere parte alla prestigiosa competizione ciclistica.

Roma, 10 marzo 2026 - Un'autentica corsa contro il tempo, sapendo nel caso di non essere il favorito di questa 'gara' nonostante nella vita di norma la velocità sia il punto forte, come dimostrato in particolare nel 2019, vincendo a sorpresa il titolo iridato in linea nello Yorkshire: è quanto sta accadendo a Mads Pedersen, che sta provando di tutto per essere al via della Milano-Sanremo 2026, in programma il 21 marzo. Con la consapevolezza che l'impresa si preannuncia molto difficile. Le condizioni di Pedersen. Il danese è fermo a settimane, per la precisione da quella brutta caduta occorsa a la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 che aveva causato un 'doppio danno traversale': frattura al polso sinistro e alla clavicola destra, rallentando di fatto il recupero posizionale prima di quello sportivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milano-Sanremo 2026, Pedersen alza (quasi) bandiera bianca: "Sarà difficile esserci"

