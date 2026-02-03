Roberto Vannacci lascia la Lega e si lancia in politica con il nuovo movimento Futuro Nazionale. Sono tre i leghisti fedelissimi che lo seguiranno, più un ex Fdi. La decisione di Vannacci di creare un suo partito apre una nuova fase e mette in discussione gli equilibri interni al Carroccio. Ora si aspetta di capire chi si schiererà dalla sua parte, mentre il suo percorso politico si fa sempre più chiaro.

L’ufficializzazione del divorzio tra Roberto Vannacci e la Lega e il lancio del suo nuovo movimento Futuro Nazionale (che da simbolo diventa oggi a tutti gli effetti un soggetto politico) apre un altro fronte interno al Carroccio. Nel partito di Matteo Salvini, infatti, in tanti si chiedono che cosa faranno adesso i tre parlamentari “ vannacciani “. Domenico Furgiuele, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello sono infatti considerati dei fedelissimi del generale: negli ultimi mesi l’avvicinamento alle posizioni di Vannacci, infatti, è stato sempre più evidente ed esplicito. Se dovessero seguire le orme dell’europarlamentare, Futuro Nazionale potrebbe già contare su tre deputati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi seguirà il generale nel nuovo partito dopo l’addio al Carroccio? Ecco i “vannacciani”: tre leghisti fedelissimi, più un ex Fdi

La Lega si prepara a perdere uno dei suoi uomini più noti, Roberto Vannacci.

Matteo Salvini ha avvertito i leghisti vicini a Vannacci che uscire dal partito comporta il rischio di rimanere senza rappresentanza politica.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Vannacci prepara la scissione e crea un nuovo partito FUTURO NAZIONALE

