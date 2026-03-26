Napoli doppia frenata per due rinnovi | l’addio ora è possibile le ultime

A Napoli, le trattative per il rinnovo di due giocatori sono state temporaneamente sospese. Il direttore sportivo ha deciso di mettere in pausa le negoziazioni, specificando che ogni eventuale accordo sarà condizionato al rispetto delle condizioni economiche stabilite dal club. La decisione potrebbe portare a un possibile addio dei calciatori in scadenza.

Giovanni Manna congela le trattative su Spinazzola e Juan Jesus: il direttore sportivo azzurro ha messo in standby i rinnovi, legando ogni prolungamento al rispetto delle condizioni economiche del club. Spinazzola: la distanza sul biennale blocca tutto. Lo stallo su Spinazzola nasce da una richiesta precisa. L’esterno sinistro chiede un contratto biennale, mentre il Napoli propone solo un anno di prolungamento. Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, “se si rinnovano alle condizioni del Napoli, se ne può parlare; altrimenti, si può anche arrivare a una separazione”. La distanza tra le parti è sostanziale e non marginale: non si tratta di cifre economiche, ma di durata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, doppia frenata per due rinnovi: l’addio ora è possibile, le ultime Articoli correlati Zaccagni-Lazio, ora l’addio è possibile: Napoli e Marsiglia interessate | CMLa permanenza di Mattia Zaccagni alla Lazio non appare per nulla scontata: le ultimissime sul futuro del giocatore. Roma, El Aynaoui: addio possibile, le ultime sul centrocampista | CMAutore di un’ottima Coppa d’Africa con la nazionale marocchina, Neil El Aynaoui ha attirato l’attenzione di diverse big in questa sessione di mercato... Contenuti utili per approfondire Napoli doppia frenata per due rinnovi... Il Napoli sbatte contro il Parma: 0-0 al Maradona, altra frenata azzurraIl Napoli frena ancora. Finisce 0-0 contro il Parma allo Stadio Diego Armando Maradona nel recupero della 16ª giornata della Serie A 2025/26. Terzo pareggio di fila per la squadra di Antonio Conte ... calciomercato.com Napoli, frenata ufficiale Zes per il nuovo stadio a Poggioreale: due nodi bloccano tuttoSi complica il percorso verso la nuova casa del Napoli a Poggioreale. A frenare il progetto è stata la ZES, che ha sospeso ufficialmente la conferenza dei servizi relativa al progetto di fattibilità. tuttomercatoweb.com