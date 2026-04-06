Napoli Buongiorno prima del Milan | Tristezza dopo la Nazionale ma ora abbiamo recuperato

Prima della partita tra Napoli e Milan, il difensore azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN'. Ha commentato il sentimento di tristezza provato dopo le gare con la Nazionale e ha affermato di aver ora recuperato l’umore. La sfida si svolge in un momento di tensione tra i due club, con il giocatore che ha voluto condividere il suo stato d’animo prima dell’incontro.

Alessandro Buongiorno, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Come stai dopo le disfatte Nazionali dell'Italia e dei tuoi compagni? "Appena rientrati c'era molta tristezza, ma sapevamo di dover concentrarci sulla partita di oggi. Abbiamo recuperato le energie e preparato col mister per arrivare al massimo oggi". Sulle assenze in attacco del Napoli: "Oggi non sarà facile, ci saranno tanti duelli che dovremo cercare di vincere anche giocando la palla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli, Buongiorno prima del Milan: “Tristezza dopo la Nazionale, ma ora abbiamo recuperato” Il Napoli batte anche i suoi errori, va recuperato mentalmente Buongiorno che vive un momento difficileGli aspetti positivi sono quelli di una squadra che nonostante tutto lotta fino alla fine. Padoin dopo il Napoli: «Tre punti importanti dopo una partita strana. Abbiamo dominato per 65 minuti ma poi…»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Buongiorno: Conte chiese di me nel ristorante. La famiglia di mio padre è napoletanaIl difensore centrale del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Panini Sport Italia, soffermandosi sulla sua esperienza in maglia azzurra, dalle prime parti ... msn.com VIDEO – Buongiorno: Ci sono state diverse cose che mi hanno portato a scegliere Napoli. Sullo scudetto vinto e su Conte…Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai canali social di Panini Sport Italia nel corso della quale ha illustrato ... iamnaples.it