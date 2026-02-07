Il Napoli vince una partita complicata, superando anche i propri errori. Dopo un primo tempo difficile, i partenopei trovano il gol nel momento giusto, anche grazie a un rigore in pieno recupero. La squadra lotta con tenacia, nonostante l’espulsione di Juan Jesus e due disastri difensivi che avevano messo in discussione il risultato. Un risultato che dà morale, ma che mette anche in evidenza le difficoltà mentali da superare in un momento difficile.

Il Napoli batte se stesso e i suoi errori. Epico finale in dieci uomini con rigore in pieno recupero dopo due disastri difensivi e Juan Jesus che si fa espellere a 20 minuti dalla fine. Scott si fa male ma un vichingo di nome Hojlund torna con una doppietta. Nel primo tempo dopo 18 secondi il patatrac di Buongiorno: sbaglia passaggio indietro a Meret che è costretto al fallo (dubbio) su Vitinha. Controllo Var, rigore e ammonizione, Genoa in vantaggio dopo 2 minuti. La reazione del Napoli arriva dopo 10 minuti con McTominay che sul dischetto del rigore spara alto da buona posizione. Passano 7 minuti e Scott ancora va via in area bucano la difesa rossoblu, tira e sulla respinta mette in gol Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli batte anche i suoi errori, va recuperato mentalmente Buongiorno che vive un momento difficile

Nella partita tra Napoli e Verona, Alessandro Buongiorno ha vissuto una serata difficile, segnata da errori e da un episodio di rigore che ha pesato sul risultato finale.

L'allenatore Allegri commenta la prossima sfida contro il Napoli, sottolineando la loro determinazione e la possibile reazione dopo le recenti delusioni.

