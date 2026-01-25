Padoin dopo il Napoli | Tre punti importanti dopo una partita strana Abbiamo dominato per 65 minuti ma poi…

Dopo la partita contro il Napoli, Padoin ha commentato l'esito, sottolineando l'importanza dei tre punti conquistati. Ha evidenziato come la squadra abbia dominato per gran parte dell'incontro, ma ha anche riconosciuto alcune difficoltà nel prosieguo. Un risultato che, nonostante le variabili emerse durante il match, rappresenta un passo importante nel cammino della squadra.

Padoin dopo il Napoli: «Tre punti importanti dopo una partita strana. Abbiamo dominato per 65 minuti ma poi.». Le parole del tecnico della Juve Primavera. Al termine del match valido per la 22ª giornata del campionato Primavera 1, l'allenatore della Juventus Under 20, Simone Padoin, ha analizzato la preziosa vittoria ottenuta contro i pari età del Napoli. Un successo fondamentale per la classifica dei bianconeri, ma arrivato al termine di una sfida dai due volti che ha lasciato al tecnico diverse riflessioni su cui lavorare in vista dei prossimi impegni stagionali.

