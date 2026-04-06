Napoli boom turistico | 400mila a Pasquetta e record di stranieri

Durante il lunedì di Pasquetta 2026, Napoli ha registrato la presenza di circa 400.000 visitatori, con un aumento dell’afflusso nelle zone costiere e nel centro città rispetto agli anni precedenti. La città ha visto un affollamento elevato, con numerosi turisti italiani e stranieri che hanno scelto di trascorrere la giornata nelle sue principali attrazioni. Questo risultato rappresenta un record di presenze per il periodo.

Napoli attrae 400mila visitatori durante il lunedì di Pasquetta 2026, in un contesto di forte affollamento delle aree costiere e del centro urbano. L’afflusso complessivo nella regione campana raggiunge i 600mila turisti, segnando un picco di presenze legato al primo sole primaverile. Le spiagge di Posillipo sono state invase dalla folla, con molti visitatori che hanno approfittato del clima mite per effettuare l’immersione annuale inaugurale. Il lungomare della città ha registrato numeri da record, diventando il punto di ritrovo per residenti e viaggiatori. Anche le zone centrali della città appaiono sature di persone in questo lunedì in albis. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli boom turistico: 400mila a Pasquetta e record di stranieri Tutti pazzi per Villa Monastero: 400mila visitatori in un anno. Record di stranieri: sono l'85%Varenna (Lecco), 22 gennaio 2026 – Tutti pazzi per Villa Monastero, specialmente gli stranieri. Pisa boom turistico: +37mila visitatori nel 2025, un record storico.Pisa ha registrato un nuovo record storico nel turismo, superando nel 2025 la soglia di un milione di arrivi e oltre due milioni di presenze in città... Temi più discussi: Confesercenti Campania: boom turistico a Pasqua, 600mila presenze; Turismo, Napoli regina di Pasqua con 400mila visitatori in città: boom di italiani; Pasqua da boom, Napoli tra le città più richieste in Italia; Pasqua, 600mila turisti in Campania: è boom. 400mila solo a Napoli: è record. Boom di turisti a Napoli per Pasqua e Pasquetta: 400mila presenze e città presa d’assalto tra cultura, mare e tradizioniNapoli, 6 Aprile - Napoli registra il tutto esaurito nelle festività pasquali. Tra la giornata di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, il capoluogo campano è ... sciscianonotizie.it Pasqua da boom, Napoli tra le città più richieste in ItaliaCamere piene quasi all’80%, con 400mila visitatori nel weekend. Tra le visite più gettonate di questi giorni, il tetto del Duomo e il giardino del Palazzo Reale ... napolitoday.it Il segreto dietro il boom turistico di Napoli non è solo il sole, ma un dato che ha sorpreso persino gli analisti. Mentre le capitali europee tremano sotto il peso dei rincari, l'ombra del Vesuvio diventa il rifugio preferito dai viaggiatori digitali. Secondo gli ultimi dati facebook Pasqua, effetto guerra: a Napoli pochi turisti stranieri ma boom di italiani x.com