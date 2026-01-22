Tutti pazzi per Villa Monastero | 400mila visitatori in un anno Record di stranieri | sono l' 85%

Nel 2025, Villa Monastero di Varenna ha registrato un record di circa 400.000 visitatori, con l’85% proveniente dall’estero. La storica casa-museo e il suo giardino botanico, affacciati sul lago di Como, continuano ad attrarre un pubblico internazionale, confermandosi tra le principali mete culturali della regione. Questo incremento testimonia l’interesse crescente verso le attrazioni storiche e naturali del territorio leccese.

Varenna (Lecco), 22 gennaio 2026 – Tutti pazzi per Villa Monastero, specialmente gli stranieri. E' stato un 2025 da record per Villa Monastero di Varenna, la casa-museo con annesso giardino botanico che si affaccia sul lago di Como: l'anno scorso è stata visitata da quasi 400mila visitatori, mai così tanti. I biglietti staccati sono stati per l'esattezza 396.782. Nel 2024 erano stati 363.050, nel 2023 257.292, nel 2022 209.337 e nel 2019, prima del lockdown da Covid, 97.576. Star internazionale. La villa è diventata una star internazionale, perché l' 85% dei visitatori arriva dall'estero. Si tratta soprattutto di visitatori di Francia, Stati Uniti d'America, Regno Unito, Polonia, Germania e Spagna, ma anche da Romania, Ucraina, Australia, Canada, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Ungheria, Cina, Brasile, Lituania, Svizzera, Turchia, India, Bulgaria, Irlanda, Thailandia, Messico, Grecia e Israele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

