Domenica 29 marzo alle 17.00, con trasmissione su LBATV, si gioca una partita di basket tra la Vanoli Basket Cremona e un avversario ancora da definire. La squadra locale cerca di recuperare dopo una sconfitta recente, mentre l’allenatore ha definito l’incontro come una partita importante per la qualificazione ai playoff.

Domenica 29 marzo alle ore 17.00 (con diretta su LBATV), la Vanoli Basket Cremona, in cerca di riscatto dopo il k.o. subito a Treviso, ospiterà la Guerri Napoli, reduce invece da una netta vittoria interna contro Varese. Nel match di andata di questa stagione, disputato lo scorso 14 dicembre, i campani si sono però imposti in modo netto per 102-76, guidati da Flagg (21 punti, 6 rimbalzi e 6 assist) e Bolton (15 punti e 6 assist), in quello che è anche l’unico scontro diretto archiviato finora tra i due allenatori, Alessandro Magro e Pierluigi Brotto. Per la sfida in terra lombarda, la Guerri Napoli dovrà fare i conti con un’infermeria affollata: Naz Mitrou-Long è infatti out a causa della frattura della falange distale del quarto dito della mano destra, mentre Kristupas Zeimaitis è indisponibile per una frattura mandibolare sinistra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alessandro Magro presenta la sfida contro Cremona: “Partita importante per i playoff”

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