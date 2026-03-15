Il coach della Guerri Napoli, Alessandro Magro, ha commentato la sconfitta contro l’Acqua San Bernardo Cantù con il punteggio di 94-77. Ha osservato che Cantù ha controllato bene l’area e limitato le penetrazioni degli esterni della sua squadra. Magro ha anche sottolineato che, nonostante la partita persa, la squadra non deve arrendersi. La partita si è svolta in un clima di alta tensione e intensità.

Il coach della Guerri Napoli, Alessandro Magro, analizza la sconfitta della Guerri Napoli per 94-77 contro l’Acqua San Bernardo Cantù: “Dal punto di vista tecnico, Cantù è stata brava a presidiare l’area e a limitare le penetrazioni dei nostri esterni. È un momento in cui dobbiamo continuare a provare a spostare dalla nostra parte anche il famoso karma perché rispetto al passato la squadra ha disputato un’ottima settimana di allenamenti. Si è visto abbastanza chiaramente che i due nuovi giocatori sono ancora un po’ fuori dalle dinamiche. Hanno commesso alcuni errori che, nell’economia generale della partita, ci sono costati anche falli su tiri da tre punti nei momenti importanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Magro, coach di Napoli: “Perso partita importante, ma non dobbiamo mollare”

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