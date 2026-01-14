Napoli Basket coach Magro | In Coppa Italia giusto sognare

Napoli Basket si prepara alla fase conclusiva della stagione, con l’attenzione rivolta alle Final Eight di Coppa Italia a Torino. Coach Alessandro Magro, alla sua prima esperienza con i partenopei, esprime fiducia nel percorso della squadra e ritiene che, in questa fase, sia lecito sognare e sperare in risultati positivi. La squadra biancazzurra affronta con determinazione il prosieguo del campionato, auspicando una svolta importante.

La seconda parte della stagione potrebbe diventare quella della svolta per Napoli Basket. Ne è convinto Alessandro Magro, allenatore dei partenopei alla sua prima esperienza sulla panchina azzurra, che guarda con fiducia al prosieguo del campionato e alle Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio. NAPOLI BASKET - Gli azzurri perdono 71-77 contro l'Olimpia Milano, ma conquistano la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, Magro: "Abbiamo giocato una partita solida"

Coach Magro: «Vogliamo riportare il Napoli Basket nei playoff» - E’ un Alessandro Magro tirato a lucido quello che dirige gli allenamenti al Palabarbuto che si sono tenuti i questi giorni. ilmattino.it

Basket Napoli, Coach Magro: "Serve più consistenza, ma giochiamo tanti minuti" - Alessandro Magro, coach del Basket Napoli, è intervenuto nel corso di "Tutto Basket Napoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ... tuttonapoli.net

LA GRANDE FAMIGLIA NAPOLI BASKET Video di @tadigram facebook

Con Trapani esclusa dal campionato di A, il #Napoli Basket è qualificato alle Final Eight di Coppa Italia x.com

