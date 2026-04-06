Mutui Firenze cresce meno della Toscana | Prezzi alti e mercato selettivo frenano il credito

A Firenze il mercato dei mutui registra un incremento, ma con un ritmo inferiore rispetto alla regione toscana. Secondo i dati più recenti, i volumi di finanziamenti sono aumentati, anche se meno rispetto alle altre province toscane. Le ragioni principali sono i prezzi elevati e una domanda più selettiva da parte degli acquirenti, che influenzano la dinamica del settore.

Secondo i dati Kiron, a Firenze i finanziamenti sono in aumento ma sotto il ritmo della media regionale. "Mercato trainato dagli investitori e accesso al credito sempre più selettivo" A Firenze il mercato dei mutui cresce, ma lo fa a un ritmo più contenuto rispetto al resto della Toscana. Nel terzo trimestre del 2025, secondo l’analisi di Kìron Partner SpA su dati Banca d’Italia, nel capoluogo sono stati erogati finanziamenti per l’acquisto della casa per 290 milioni di euro, con un incremento del +10% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una crescita sì positiva, ma inferiore al dato regionale, che si attesta al +17,2%. “Se guardiamo alle province toscane - spiega Michele Picuccio, responsabile Kìron Toscana - Firenze è in linea con realtà come Arezzo e Lucca, ma cresce meno rispetto ad altre province come Grosseto o Livorno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Rc auto in Toscana: premi alti rispetto al resto d’Italia, ma gli aumenti frenano. La mappa dei rincariFirenze, 23 gennaio 2026 – Premio medio più alto della media nazionale, ma che aumenta a ritmo più basso. Leggi anche: Imprese, credito selettivo. Prestiti a chi è più forte. E i piccoli restano indietro Argomenti più discussi: Mutui in crescita nel casertano, richieste medie di 125mila euro. Boom del variabile; Mutui in Campania, cresce l'importo medio chiesto nei primi mesi del 2026. Mutui, Firenze cresce meno della Toscana: Prezzi alti e mercato selettivo frenano il creditoA Firenze il mercato dei mutui cresce, ma lo fa a un ritmo più contenuto rispetto al resto della Toscana. Nel terzo trimestre del 2025, secondo l’analisi di Kìron Partner SpA su dati Banca d’Italia, ... firenzetoday.it Mutui 2026: rata più alta, ma il mercato reggeLa doppia pressione di prezzi e tassi cambia i conti di chi vuole comprare casa, con la rata dei mutui in salita in tutte le grandi città. Ecco come muoversi oggi. mutuionline.it Vasto - 69 mutui dal 2001, debito residuo da 14 milioni: il Comune rinegozia per risparmiare facebook Benzina alle stelle. Bollette raddoppiate. In arrivo una crisi energetica senza precedenti con conseguente austerity, tassi dei mutui fuori controllo e inflazione galoppante. Però, oh, in compenso hanno abolito il gender nelle scuole e la cultura woke ormai è un r x.com