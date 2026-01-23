Rc auto in Toscana | premi alti rispetto al resto d’Italia ma gli aumenti frenano La mappa dei rincari

In Toscana, i premi dell’assicurazione auto sono tra i più elevati d’Italia, sebbene gli aumenti siano rallentati rispetto al passato. Analizzando la mappa dei rincari, si evidenzia una tendenza a stabilizzarsi, offrendo una panoramica chiara sulla situazione attuale del settore assicurativo nella regione. Un quadro utile per chi cerca informazioni affidabili e aggiornate sui costi delle polizze auto in Toscana.

Firenze, 23 gennaio 2026 – Premio medio più alto della media nazionale, ma che aumenta a ritmo più basso. E' questo il quadro dell' Rc auto in Toscana quale emerge dall'analisi del comparatore Segugio.it. Nella regione il premio medio annuale, infatti, si è attestato nel 2025 a 508,10 euro, per una variazione dell'1 per cento rispetto al 2024, mentre in Italia siamo ad una media di poco meno di 470 euro, per un aumento rispetto all'anno precedente del +2,7 per cento. Guardando ai singoli mesi, nel corso del 2025 quello dove si sono registrati i prezzi inferiori in Toscana è stato febbraio (476,04 euro in media), mentre luglio è stato il più caro, quando i prezzi hanno superato i 532 euro.

