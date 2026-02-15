Imprese credito selettivo Prestiti a chi è più forte E i piccoli restano indietro
Ferrara si trova in difficoltà perché le aziende più grandi ottengono facilmente i prestiti, mentre le piccole imprese restano senza accesso al credito. La causa è la stretta sulle garanzie richieste dalle banche, che favorisce le realtà più solide. La ripresa dei prestiti avviene principalmente per le imprese con più risorse, lasciando indietro le realtà più piccole e meno strutturate.
Il credito riparte, ma non per tutti. E Ferrara, ancora una volta, si ritrova nella corsia più lenta. È la fotografia scattata dagli ultimi dati elaborati dall’Ufficio studi della Cgia su base Banca d’Italia: tra novembre 2024 e novembre 2025 i prestiti alle imprese italiane tornano a crescere dello 0,8%, pari a oltre 5 miliardi di euro in più. Dopo la lunga stagione della stretta monetaria e del credit crunch, il segno più è tornato. Ma la ripartenza è selettiva e lascia indietro proprio le realtà più piccole. In Emilia-Romagna il quadro è meno brillante rispetto alla media nazionale. Gli impieghi vivi alle imprese scendono dello 0,4%, passando da 68,5 a 68,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cyber risk e credito, un attacco informatico può bloccare i prestiti alle imprese
Un attacco informatico può influire significativamente sulla disponibilità di credito per le imprese.
Prestiti alle imprese in aumento, ma le micro e piccole restano escluse
Secondo i dati recenti, i prestiti alle imprese italiane sono aumentati, ma le micro e piccole aziende continuano a restare fuori dal beneficio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Imprese, credito selettivo. Prestiti a chi è più forte. E i piccoli restano indietro; Banca CLV punta sul credito specializzato e prepara il rilancio: governance in arrivo e sguardo su nuove acquisizioni; Da Schroders un ELTIF per cogliere le opportunità del credito corporate.
Imprese, credito selettivo. Prestiti a chi è più forte. E i piccoli restano indietroRealtà di dimensioni ridotte faticano ad accedere ai prestiti, ultimi in regione. Banche, regole prudenziali e sempre più stringenti. È la fotografia della Cgia. . ilrestodelcarlino.it
Prestiti a famiglie e imprese in aumento, ecco l’andamento dei finanziamentiSalgono i prestiti a famiglie e imprese, e aumentano anche i tassi sui nuovi mutui per la casa: a dirlo è il più recente Rapporto mensile dell’Associazione Bancaria Italiana. In particolare, si legge ... tg24.sky.it
Cgia, cresce il credito alle imprese ma non a quelle piccole. Sotto i 20 addetti ulteriore riduzione di 5 miliardi nel 2025 (-5%) #ANSA x.com
Stretta sul credito alle imprese: tre anni di calo e una perdita netta da quasi 41 miliardi https://www.economymagazine.it/stretta-sul-credito-alle-imprese-tre-anni-di-calo-e-una-perdita-netta-da-quasi-41-miliardi/ #unimpresa #economymag facebook