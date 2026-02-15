Imprese credito selettivo Prestiti a chi è più forte E i piccoli restano indietro

Ferrara si trova in difficoltà perché le aziende più grandi ottengono facilmente i prestiti, mentre le piccole imprese restano senza accesso al credito. La causa è la stretta sulle garanzie richieste dalle banche, che favorisce le realtà più solide. La ripresa dei prestiti avviene principalmente per le imprese con più risorse, lasciando indietro le realtà più piccole e meno strutturate.

Il credito riparte, ma non per tutti. E Ferrara, ancora una volta, si ritrova nella corsia più lenta. È la fotografia scattata dagli ultimi dati elaborati dall’Ufficio studi della Cgia su base Banca d’Italia: tra novembre 2024 e novembre 2025 i prestiti alle imprese italiane tornano a crescere dello 0,8%, pari a oltre 5 miliardi di euro in più. Dopo la lunga stagione della stretta monetaria e del credit crunch, il segno più è tornato. Ma la ripartenza è selettiva e lascia indietro proprio le realtà più piccole. In Emilia-Romagna il quadro è meno brillante rispetto alla media nazionale. Gli impieghi vivi alle imprese scendono dello 0,4%, passando da 68,5 a 68,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un attacco informatico può influire significativamente sulla disponibilità di credito per le imprese.

