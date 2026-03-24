GF VIP Lucia Ilardo bacia Renato Biancardi | la reazione di Rosario Guglielmi spiazza

Nel programma televisivo GF VIP, Lucia Ilardo è diventata oggetto di discussione tra i concorrenti e il pubblico. Dopo il suo ingresso nella Casa, ha attirato l’attenzione anche per un gesto di affetto verso un altro partecipante, un bacio che ha suscitato reazioni tra gli altri concorrenti. Tra questi, Rosario Guglielmi si è mostrato sorpreso dalla scena, facendo discutere ulteriormente sulla dinamica interna al reality.

Il GF VIP continua a essere al centro dell’attenzione e tra i nomi più discussi c’è Lucia Ilardo. Dopo l’ingresso nella Casa, la concorrente ha attirato subito l’interesse del pubblico, anche per il suo passato televisivo e per alcune dinamiche personali. Nelle ultime ore, il bacio con Renato Biancardi ha aggiunto un nuovo tassello al suo percorso e il gesto del suo ex Rosario Guglielmi non passa inosservato. Ibiza Altea parla della morte del suo compagno Un percorso già sotto i riflettori. Fin dalle prime giornate al GF VIP, Lucia Ilardo si è distinta per un atteggiamento deciso, spesso diretto nei confronti degli altri concorrenti. Il suo modo di esporsi ha portato a reazioni contrastanti, con una parte del pubblico che la considera una concorrente consapevole delle dinamiche di gioco. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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