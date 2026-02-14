Il cantante Luca Rossi ha scritto “Da cuore a cuore” per sostenere la campagna Cardiosecurity, dopo aver perso un amico a causa di un arresto cardiaco improvviso. La canzone, disponibile da oggi su Spotify e Apple Music, intende sensibilizzare sull'importanza delle manovre di primo soccorso. Rossi ha deciso di dedicare il brano a tutte le persone che affrontano problemi di cuore, sperando di salvare vite con la sua musica.

Una canzone d’amore per la vita, nel giorno di San Valentino. Ha per titolo “Da cuore a cuore” ed è scaricabile da oggi sulle piattaforme di streaming. Si tratta di un brano che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica verso il salvataggio di vite attraverso il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore. Il progetto “ Cardiosecurity ”, ideato a Massa dal dottor Fabio Costantino si arricchisce quindi di questo lavoro musicale che è stato scritto e musicato dal maestro Andrea Caciolli, autore fiorentino ma ormai apuano di adozione, allievo e collaboratore di Giancarlo Bigazzi e che ha lavorato con Franco Fasano, Anna Oxa e Marco Falagiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Canzone d’amore per la vita. S’intitola ’Da cuore a cuore’ e sostiene la Cardiosecurity

