Scuole a Chieti l’avvocato Gallucci chiede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla sicurezza
L’avvocato Gallucci propone l’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla sicurezza delle scuole a Chieti, in seguito al caso del plesso di Brecciarola. La richiesta mira a promuovere interventi strutturali e preventive per tutelare studenti e personale. La questione della sicurezza degli edifici scolastici resta un tema prioritario per la comunità e le autorità locali, chiamate a garantire ambienti di apprendimento sicuri e adeguati.
Dopo il caso del plesso scolastico di Brecciarola, la sicurezza degli edifici scolastici torna al centro del dibattito cittadino. L’avvocato Federico Gallucci ha indirizzato una formale richiesta al sindaco di Chieti, agli assessori alla Pubblica Istruzione e ai Lavori Pubblici, e al prefetto.🔗 Leggi su Chietitoday.it
LE SCUOLE DI CHIETI CADONO A PEZZI Ha destato molte polemiche, anche sui social network, la recente notizia della scuola di Brecciarola chiusa velocemente dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco. A questa notizia si aggiungono vari di - facebook.com facebook
