Scuole a Chieti l’avvocato Gallucci chiede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla sicurezza

L’avvocato Gallucci propone l’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla sicurezza delle scuole a Chieti, in seguito al caso del plesso di Brecciarola. La richiesta mira a promuovere interventi strutturali e preventive per tutelare studenti e personale. La questione della sicurezza degli edifici scolastici resta un tema prioritario per la comunità e le autorità locali, chiamate a garantire ambienti di apprendimento sicuri e adeguati.

