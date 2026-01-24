Servizio idrico in Sicilia Aica rilancia il tavolo tecnico permanente dei gestori

Aica riprende il ruolo di coordinatore nel servizio idrico in Sicilia, rilanciando il tavolo tecnico permanente dei gestori. L’obiettivo è favorire il confronto tra enti e promuovere l’istituzione di tavoli tematici dedicati alle principali criticità del sistema idrico regionale. Questa iniziativa intende favorire un approccio più collaborativo e condiviso per affrontare le sfide del settore e migliorare la gestione delle risorse idriche in Sicilia.

Leggi anche: Aica rischia il collasso e convoca tavolo tecnico: “Serve sostegno economico, le istituzioni siano unite per salvare il servizio pubblico”

