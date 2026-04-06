Mura Botaniche
Le Mura Botaniche di Pisa si preparano alla primavera, stagione in cui le piante e i fiori si risvegliano, creando un’atmosfera speciale lungo il camminamento in quota. Le giornate si allungano e il monumento rimane aperto fino alle 20, offrendo l’opportunità di ammirare il verde che si anima in questa stagione. La visita permette di osservare da vicino il risveglio naturale che caratterizza questo periodo dell’anno.
La primavera irrompe sulle Mura di Pisa che in questa stagione regalano il meglio: il risveglio delle piante e i loro fiori rendono ancora più affascinante il camminamento in quota, mentre le giornate si allungano ed il monumento rimane aperto fino alle 20. In questo contesto torna l’appuntamento stagionale con ‘Mura botaniche’, visita guidata con gli esperti dell’Orto e Museo Botanico che illustreranno le peculiarità della flora urbana dal celebre cappero a tutte le altre specie che crescono sulle Mura sfruttandone ogni anfratto. Sabato 11 aprile partenza alle 15 al punto di accesso di Torre Piezometrica dietro al Polo Fibonacci, con arrivo in piazza dei Miracoli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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