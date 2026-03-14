Le storiche esplorazioni botaniche del Gargano dall’antichità ai giorni nostri

Le esplorazioni botaniche nel Gargano risalgono a tempi antichi e sono proseguite fino ai giorni nostri. Nel corso della storia, diverse spedizioni hanno documentato le specie vegetali presenti in questa regione, contribuendo alla conoscenza del suo patrimonio naturale. Recentemente, uno studio condotto dal professore ha analizzato i dati raccolti nelle ultime decadi, evidenziando l’evoluzione delle ricerche e le scoperte più significative.

LE STORICHE ESPLORAZIONI BOTANICHE DEL GARGANO, DALL’ANTICHITÀ AI GIORNI NOSTRI. In uno studio condotto dal Prof. Luigi Fenaroli e pubblicato sul sito dell’Orto Botanico di Napoli apprendiamo notizie sulle esplorazioni sistematiche del Gargano per le ricerche botaniche. Sempre Fenaroli ci fa sapere, però, che questa estrema povertà di notizie non deve lasciar presumere che non vi siano stati anche allora viaggi di esplorazione o di raccolta botanica; così abbiamo notizia di viaggi nel Gargano da A. M. Brasavola nel 1545 e da Bartolomeo Maranta, medico e botanico lucano, nel 1559; una indiretta testimonianza di tali raccolte l’abbiamo da una... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Le storiche esplorazioni botaniche del Gargano, dall’antichità ai giorni nostri Articoli correlati Il turismo dall'Austria è aumentato del 25%, ecco che cosa piace del Fvg ai nostri vicini“La collaborazione del Friuli Venezia Giulia con la Carinzia si rafforza di anno in anno e s'intensifica la promozione congiunta delle nostre due... Alla Statale di Milano un convegno per raccontare le sofferenze degli animali nelle guerre. “Vittime e strumenti fin dall’antichità”All’Università degli Studi di Milano, venerdì 13 marzo alle ore 10:00, si terrà un convegno intitolato "Animali in guerra: soldati inconsapevoli,...