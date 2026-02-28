La Biblioteca dello sport Gianni Mura ha visto i libri di Mura trasferirsi in una nuova sede, rendendo accessibili a tutti le sue raccolte. I volumi, tra cui alcune edizioni preziose, sono stati spostati dalla sua casa per essere condivisi con il pubblico. La collezione include opere che Mura sceglieva e sfogliava con piacere, diventando così patrimonio collettivo.

Luoghi I libri del grande giornalista sportivo insieme a donazioni di altri cittadini integrano la nuova biblioteca a Milano, in via Confalonieri 3, dedicata alla sua memoria Luoghi I libri del grande giornalista sportivo insieme a donazioni di altri cittadini integrano la nuova biblioteca a Milano, in via Confalonieri 3, dedicata alla sua memoria I libri di Gianni hanno cambiato aria, hanno cambiato anche casa, sono diventati i libri di tutti. Le edizioni più care, quelle selezionate che teneva in casa, sfogliava con piacere o rileggeva nei momenti più intimi, i libri che hanno accompagnato per tutta la vita il grande giornalista sportivo Gianni Mura, scomparso il 21 marzo del 2020, sono stati donati dalla moglie Paola Gius alla Biblioteca dello sport a lui intitolata. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Biblioteca dello sport Gianni Mura

A Milano ha aperto la biblioteca dello sport (dedicata a Gianni Mura)Si trova nel quartiere Isola, al civico 3 di via Confalonieri, ed ospita circa 2.

Milano, inaugurata la prima Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni MuraNel cuore dell’Isola prende forma un’idea che va oltre gli scaffali e i libri: a Milano apre la prima Biblioteca dello Sport, dedicata a Gianni Mura.

Inaugurata a Milano la Biblioteca dello Sport Gianni Mura

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Milano, nasce la prima Biblioteca dello Sport al quartiere Isola: sugli scaffali già 2.200 volumi, destinati ad aumentare; A Milano ha aperto la biblioteca dello sport (dedicata a Gianni Mura); Milano, nasce la prima Biblioteca dello Sport: è dedicata a Gianni Mura; Milano dedica a Gianni Mura la nuova Biblioteca dello Sport: l'inaugurazione con 4 giorni di eventi.

Milano, inaugurata prima biblioteca dello sport intitolata a Gianni MuraÈ stata inaugurata questa mattina, alle ore 11.30 in via Confalonieri 3, nel quartiere Isola, la prima Biblioteca dello Sport di Milano, intitolata a Gianni Mura. milanosportiva.com

Sociale, all’Isola di Milano la biblioteca dello sport ‘Gianni Mura’MILANO – I veri capitani possono anche morire o anche scegliere di morire, ma dimenticarli è impossibile. La frase di Gianni Mura è più di una citazione: è la chiave d’ ingresso della prima Bibliote ... dire.it

Felice di aver fatto la tessera della Biblioteca dello Sport Gianni Mura, inaugurata in questi giorni a Milano al quartiere Isola. Un luogo bello di libri, parole, incontri. Grazie a @paolomaggioni per l’idea e la passione. x.com

In via Confalonieri, nel quartiere Isola, uno spazio comunale si trasforma in un nuovo punto di riferimento per la cultura sportiva: inaugurata la Biblioteca dello Sport “Gianni Mura”. L’apertura rientra nel programma “Sefémm”, promosso dall’assessorato a - facebook.com facebook