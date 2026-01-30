Muore dentro la Tac tragedia nel poliambulatorio Scomparso nel giorno del compleanno Enzo mancherà a tutti

Enzo Puccini è morto mentre si trovava nella Tac di un poliambulatorio a Portoferraio. L’uomo, che oggi avrebbe compiuto 79 anni, è scomparso durante l’esame. La notizia ha sconvolto amici e familiari, che lo ricordano come una persona gentile e sempre disponibile. La sua morte ha lasciato un vuoto nel piccolo paese dell’isola, dove tutti lo conoscevano.

Portoferraio, 30 gennaio 2026 – Enzo Puccini é morto mentre stava facendo un esame diagnostico, proprio il giorno del suo 79 esimo compleanno. La tragedia è accaduta intorno alle ore 12 di giovedì 29 gennaio. L'uomo, residente a Capoliveri, sarebbe stato colto da un malore cardiocircolatorio nel corso di una tomografia computerizzata (Tac) o di una risonanza magnetica presso un poliambulatorio privato nella zona industriale di Portoferraio.

