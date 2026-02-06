Treviglio operaio di 57 anni travolto da una lastra | muore nel giorno del compleanno della figlia

Un operaio di 57 anni è morto travolto da una lastra mentre lavorava in una fabbrica di Cambiago. La vittima, Ovidiu Lucian, stava svolgendo il suo turno quando l’incidente si è verificato. La tragedia ha colpito anche la famiglia, specialmente la figlia di Lucian, che oggi compie gli anni. La sua morte ha lasciato senza parole chiusi in dolore, mentre il suo collega e amico, Dinu Florin Craiu, era il gemello di Ovidiu e anche lui aveva 57 anni. La scena si è svolta

Treviglio. La voce di Ovidiu Lucian è rotta dalle lacrime mentre tra le mani stringe l’orologio del gemello, Dinu Florin Craiu, 57 anni, morto giovedì mattin a dopo essere stato travolto da una lastra mentre lavorava alla Prismag di Cambiago. “Era di mio fratello – dice –. Lo metteva sempre in questo sacchetto, assieme al cellulare. Per evitare che si rovinassero”. Quegli oggetti erano solo alcuni degli effetti personali che i familiari sono riusciti a recuperare poche ore dopo la tragedia. Accanto a lui, al tavolo, c’è la moglie, Anca Ugrutan: è visibilmente scossa. È proprio lei, con il volto rigato dalle lacrime, a dire che su quel tavolo, in quel momento, doveva esserci una torta con delle candeline.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Ovidiu Lucian Cambiago, operaio 57enne di Treviglio muore travolto da una lastra Un uomo di 57 anni di Treviglio è morto questa mattina a Cambiago, travolto da una lastra durante il lavoro. Schiacciato da una lastra d’acciaio, muore a 57 anni un ingegnere di Treviglio Treviglio piange un ingegnere di 57 anni morto sul lavoro. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ovidiu Lucian Argomenti discussi: Treviglio, operaio di 57 anni travolto da una lastra: muore nel giorno del compleanno della figlia; Schiacciato da una lastra in una ditta di Cambiago: muore 57enne trevigliese; Ingegnere morto schiacciato da una lastra in un’azienda a Cambiago; Schiacciato da una lastra d’acciaio, muore a 57 anni un ingegnere di Treviglio. Cambiago, operaio 57enne di Treviglio muore travolto da una lastraTragico incidente giovedì mattina nella ditta Prismag di Cambiago: l’uomo, 57 anni, residente a Treviglio, è rimasto schiacciato da una lastra e non ce l’ha fatta ... bergamonews.it Schiacciato da una lastra in una ditta di Cambiago: muore 57enne treviglieseL’incidente si è verificato nella ditta Prismag. L’uomo è stato trasportato in condizioni disperate al policlinico di Zingonia, dove è spirato. ecodibergamo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.