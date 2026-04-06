Questa mattina in Umbria è deceduto Beppe Sebaste, poeta, scrittore e filosofo, dopo aver combattuto una lunga malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo culturale, considerando la sua attività tra Italia e Francia e il contributo dato alla letteratura e alla riflessione filosofica. Sebaste era noto per la sua originalità e raffinatezza nel panorama contemporaneo.

Si è spento questa mattina in Umbria, dopo una lunga malattia, Beppe Sebaste, poeta, scrittore e filosofo tra le voci più raffinate e originali del panorama culturale contemporaneo. A darne notizia è stata la famiglia. Aveva 66 anni. Nato a Parma, Sebaste aveva costruito nel tempo un percorso intellettuale articolato e cosmopolita, capace di attraversare linguaggi e discipline, mantenendo sempre uno sguardo lucido e sensibile sul mondo. Una formazione tra filosofia e letteratura. Dopo gli studi universitari a Bologna, dove si era laureato con Luciano Anceschi, Sebaste aveva approfondito la propria formazione anche sotto la guida di Umberto Eco, inserendosi in una tradizione critica e filosofica di alto profilo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio a Beppe Sebaste, poeta e intellettuale tra Italia e Francia

Addio a Beppe Sebaste. Il poeta, filosofo e scrittore aveva 66 anniPerugia, 6 aprile 2026 – Si è spento stamattina in Umbria il poeta, scrittore e filosofo Beppe Sebaste, dopo una lunga malattia.

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