Moviola Inter Lecce | rigore prima assegnato da Maresca poi revocato Cos’è successo a San Siro gli episodi dubbi del match

14 gen 2026

Durante il match tra Inter e Lecce, valido per la 16ª giornata di Serie A 2025/26, sono stati rilevati alcuni episodi controversi arbitrali. In particolare, un rigore inizialmente assegnato da Maresca è stato successivamente revocato. Questo articolo analizza i momenti chiave della moviola e le decisioni che hanno influenzato l’esito della partita, evidenziando gli aspetti più discussi dell’arbitraggio a San Siro.

Moviola Inter Lecce: gli episodi dubbi del match, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 202526 La vittoria per 1-0 dell’Inter sul Lecce porta la firma del giovane Pio Esposito, ma la partita di San Siro è stata caratterizzata da diversi episodi arbitrali che hanno richiesto l’intervento della tecnologia e scatenato le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

