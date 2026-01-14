Moviola Inter Lecce | rigore prima assegnato da Maresca poi revocato Cos’è successo a San Siro gli episodi dubbi del match

Durante il match tra Inter e Lecce, valido per la 16ª giornata di Serie A 2025/26, sono stati rilevati alcuni episodi controversi arbitrali. In particolare, un rigore inizialmente assegnato da Maresca è stato successivamente revocato. Questo articolo analizza i momenti chiave della moviola e le decisioni che hanno influenzato l’esito della partita, evidenziando gli aspetti più discussi dell’arbitraggio a San Siro.

Moviola Inter Lecce: gli episodi dubbi del match, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 202526 La vittoria per 1-0 dell'Inter sul Lecce porta la firma del giovane Pio Esposito, ma la partita di San Siro è stata caratterizzata da diversi episodi arbitrali che hanno richiesto l'intervento della tecnologia e scatenato le . Gli episodi da Moviola di Inter-Lecce - Lecce è il recupero della 16esima giornata della Serie A 2025/2026 rinviata per l'impegno in Supercoppa Italiana dei nerazzurri.

Bonny cade in area, ma Veiga colpisce il pallone: 'giallo' rigore in Inter-Lecce - Oggi, mercoledì 14 gennaio, il recupero della 16esima giornata di Serie A di scena a San Siro è stato segnato dall'ennesimo episodio da mo ... adnkronos.com

Inter-Lecce, moviola: Maresca concede e poi revoca dopo review al VAR un rigore per un contatto fra Danilo Veiga e Bonny - Grande avvio dell'Inter e, dopo il gol di Dimarco, ci prova anche Thuram che sta per sguscia ... eurosport.it

Un rigore figlio dei tempi (e della moviola) C’è un passaggio chiave che Repubblica mette al centro dell’analisi: “Il rigore assegnato all’Inter è un genere di fallo che fino a un paio d’anni fa non esisteva”. Una frase che fotografa meglio di mille replay il dibattito facebook

Moviola #InterNapoli L’episodio chiave del match x.com

