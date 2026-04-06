Motocross GP Sardegna 2026 | orari MXGP e MX2 programma tv streaming

Il fine settimana porta il quarto appuntamento del Mondiale di motocross 2026 in Sardegna. Sono stati annunciati gli orari delle gare MXGP e MX2, con dettagli su programma, trasmissioni televisive e streaming disponibili. Gli appassionati si preparano a seguire le competizioni, che si svolgeranno nel circuito sardo, con tutte le sessioni previste per i prossimi giorni.

Siamo pronti per vivere il fine settimana del Gran Premio di Sardegna, quarto appuntamento del Mondiale motocross 2026. Dopo i primi tre capitoli stagionali, Argentina, Andalucia e Svizzera, inizia il percorso in Italia, con il primo dei tre impegni nei nostri confini. Nel weekend dell’11 e 12 aprile, infatti, vivremo l’attesissimo Gran Premio di Sardegna che si disputerà, come tradizione, sul tracciato di Riola Sardo. Nel fine settimana successivo sarà la volta del Gran Premio del Trentino di Pietramurata, mentre il 21 giugno si chiuderà con il Gran Premio d’Italia di Montevarchi. Come arriviamo all’evento? La classifica generale della classe regina vede al comando Lucas Coenen con 136 punti contro i 129 di Tom Vialle ed i 124 di Jeffrey Herlings. 🔗 Leggi su Oasport.it

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