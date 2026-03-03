Motocross GP Argentina 2026 | orari MX2 e MXGP programma tv streaming

Il campionato mondiale di motocross 2026 prende il via questa settimana con il Gran Premio in Argentina, che si tiene a Bariloche. Sono stati annunciati gli orari delle gare MX2 e MXGP, e sono disponibili dettagli su programmazione televisiva e streaming. La competizione si svolge sul circuito argentino, mentre gli appassionati possono seguire le prove e le finali sui diversi canali dedicati.

Si ricomincia. Questa settimana si alzerà il sipario sul Mondiale 2026 di motocross con il GP di Argentina, in scena in quel di Bariloche. Sarà una stagione molto attesa, specie nella classe Regina, pregna di cambiamenti di marca non indifferenti. Il riferimento è chiaramente allo spostamento di Tim Gajser in Yamaha e di Jeffrey Herlings tra le fila della Honda. Entrambi, inutile dirlo, sono tra i favoriti per la vittoria finale insieme a Lucas Coenen, oltre che al super rookie Andrea Adamo. Fari puntati poi su Ruben Fernandez, Tom Vialle, Maxime Renaux e ovviamente Romain Febvre. In MX2 gli osservati saranno sempre il solito Simon Laegenfelder, insieme a Sacha Coenen e Liam Everts.