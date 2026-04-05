Maxi controlli a Monza | identificate 220 persone e c' è chi nascondeva la droga nella manica della maglia

Nelle operazioni di controllo svolte a Monza sono state identificate complessivamente 220 persone, di cui 85 cittadini stranieri e 38 minori. Sono stati ispezionati anche 22 veicoli. Durante le verifiche, è stato riscontrato che una persona nascondeva droga nella manica della maglia.

Nella giornata di sabato 4 aprile maxi controlli della polizia di Stato e della Locale: ecco che cosa hanno scoperto gli agenti 220 persone identificate di cui 85 cittadini extracomunitari e 38 minori, 22 veicoli sottoposti a controllo. Sono questi i numeri del maxi controllo eseguito dalla polizia di Stato della questura di Monza e dalla polizia locale del capoluogo nella giornata di ieri, Sabato Santo. Controlli nelle aree più sensibili della città: stazione e vie limitrofe, centro storico, via Bergamo, piazza Trento e Trieste, Arengario e Ponte dei Leoni. In via Bergamo sono stati controllati i clienti dei locali. È stato sanzionato un negoziante per occupazione abusiva del suolo pubblico e della sede stradale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Controlli della polizia nelle stazioni di Monza e Carnate: identificate 200 personeMonza, 14 marzo 2026 – Ancora controlli nelle stazioni ferroviarie, quasi 200 persone identificate fra Monza e Carnate.

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Monza, maxi controlli in stazione: quasi la metà risulta con precedenti. Scattati i rimpatriMonza, 18 ottobre 2025 – Irregolari, ladri, stupratori. La stazione ferroviaria preoccupa, fra aggressioni e spaccio, e il Questore Filippo Ferri dispone controlli straordinari. Nell’ambito delle ... ilgiorno.it

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