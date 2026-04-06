A Montercarlo Sinner può strappare due primati ad Alcaraz

Da agi.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montecarlo, Jannik Sinner ha la possibilità di superare Carlos Alcaraz nella classifica mondiale. Alcaraz ha raggiunto le 66 settimane consecutive come numero uno, e ora Sinner si prepara a tentare di tornare al primo posto. La competizione tra i due atleti si sta facendo sempre più serrata, con Sinner che mira a conquistare due primati precedentemente detenuti da Alcaraz.

AGI - Carlos Alcaraz eguaglia le  66 settimane  da  numero uno del mondo  di  Jannik Sinner  ma l'altoatesino è pronto a effettuare di nuovo il  sorpasso. Il ritorno sulla  terra battuta, dove ha vinto l'84,4% delle partite giocate nel  circuito maggiore  - meglio hanno fatto solo  Nadal  e  Borg  - potrebbe essere un ottimo alleato del murciano ma  Sinner, che ha 12.400 punti contro i 13.590 dello spagnolo, potrebbe riprendersi la vetta a  Montecarlo, dove vanta due  semifinali. Settimana delicata anche per  Lorenzo Musetti, che si conferma quinto ma inizierà dal  Principato  un periodo decisivo per mantenere lo status di  Top 5: l'anno scorso infatti ha centrato la  finale a Montecarlo, la  semifinale a Madrid, a  Roma  e al  Roland Garros, per cui dovrà difendere 2. 🔗 Leggi su Agi.it

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A Montercarlo Sinner può strappare due primati al AlcarazAGI - Carlos Alcaraz eguaglia le 66 settimane da numero uno del mondo di Jannik Sinner ma l'altoatesino è pronto a effettuare di nuovo il sorpasso.

Ranking Atp Live, Sinner si avvicina ad Alcaraz: quando può superarloJannik Sinner mette sempre più nel mirino Carlos Alcaraz e il suo numero 1 nel ranking Atp.

Luigi Sinner vs Alcatraz Alcaraz

Video Luigi Sinner vs Alcatraz Alcaraz ??

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