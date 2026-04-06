A Montercarlo Sinner può strappare due primati ad Alcaraz

A Montecarlo, Jannik Sinner ha la possibilità di superare Carlos Alcaraz nella classifica mondiale. Alcaraz ha raggiunto le 66 settimane consecutive come numero uno, e ora Sinner si prepara a tentare di tornare al primo posto. La competizione tra i due atleti si sta facendo sempre più serrata, con Sinner che mira a conquistare due primati precedentemente detenuti da Alcaraz.

AGI - Carlos Alcaraz eguaglia le 66 settimane da numero uno del mondo di Jannik Sinner ma l'altoatesino è pronto a effettuare di nuovo il sorpasso. Il ritorno sulla terra battuta, dove ha vinto l'84,4% delle partite giocate nel circuito maggiore - meglio hanno fatto solo Nadal e Borg - potrebbe essere un ottimo alleato del murciano ma Sinner, che ha 12.400 punti contro i 13.590 dello spagnolo, potrebbe riprendersi la vetta a Montecarlo, dove vanta due semifinali. Settimana delicata anche per Lorenzo Musetti, che si conferma quinto ma inizierà dal Principato un periodo decisivo per mantenere lo status di Top 5: l'anno scorso infatti ha centrato la finale a Montecarlo, la semifinale a Madrid, a Roma e al Roland Garros, per cui dovrà difendere 2. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Montercarlo Sinner può strappare due primati ad Alcaraz A Montercarlo Sinner può strappare due primati al AlcarazAGI - Carlos Alcaraz eguaglia le 66 settimane da numero uno del mondo di Jannik Sinner ma l'altoatesino è pronto a effettuare di nuovo il sorpasso. Ranking Atp Live, Sinner si avvicina ad Alcaraz: quando può superarloJannik Sinner mette sempre più nel mirino Carlos Alcaraz e il suo numero 1 nel ranking Atp. Luigi Sinner vs Alcatraz Alcaraz Temi più discussi: Jannik Sinner numero 1 ATP se: può superare Carlos Alcaraz già a Montecarlo, le combinazioni · Tennis; Sinner e Alcaraz, duello per il numero 1 a Monte-Carlo: ecco quando può avvenire il sorpasso; Jannik Sinner riparte da Montecarlo: quando può tornare numero 1; Perché a Montecarlo Sinner può tornare numero 1 del mondo. Sinner guida l’Italia a Montecarlo orario del secondo turno e tutte le opzioni per vederlo in direttaMontecarlo 2026, Sinner a caccia del numero 1 nel Masters 1000 La stagione europea sulla terra rossa si apre al Masters 1000 di Montecarlo 2026, in programma nel Principato dal 5 al 12 aprile. Jannik ... assodigitale.it Sinner, quando gioca a Montecarlo? Orario, dove vedere (in tv e streaming) il secondo turno e il programma degli italianiInizia ufficialmente la stagione sulla terra rossa col Masters 1000 di Montecarlo. Jannik Sinner è pronto a tentare il sorpasso su Carlos Alcaraz, con la possibilità già ... ilmessaggero.it Sul Campo Ranieri III di Montercarlo, Jannik Sinner si testa contro Valentin Vacherot, possibile avversario di Musetti all'esordio facebook