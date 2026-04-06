Al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo del 2026, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori disputano il primo turno in doppio contro Alex de Minaur e Cameron Norrie. La coppia italiana si prepara a sfidare i due avversari in un match che si svolge sul campo principale del torneo. L'incontro rappresenta una delle prime sfide ufficiali della manifestazione.

Andrea Vavassori e Matteo Berrettini formano una coppia di doppisti per affrontare Alex de Minaur e Cameron Norrie nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026. L’incontro, previsto per le ore 11:00 sul campo EA de Massy, vede gli azzurri schierati con una wild card. Il tandem italiano si presenta a questa sfida con situazioni personali e professionali differenti. Andrea Vavassori arriva in Principato dopo un trionfo nel torneo Masters 1000 di Miami, dove ha sollevato il trofeo insieme al suo consueto partner battendo in finale la coppia composta da Henry Patten e Harri Heliovaara. Per Matteo Berrettini l’impegno in doppio rappresenta un’opportunità per ritrovare il ritmo ideale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montecarlo: Berrettini e Vavassori sfidano De Minaur e Norrie

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Berrettini e Vavassori, debutto a Montecarlo contro De Minaur/NorrieIl debutto di Berrettini e Vavassori è fissato per il primo turno contro il duo composto dall’australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie. it.blastingnews.com

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