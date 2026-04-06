LIVE Berrettini Vavassori-De Minaur Norrie ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | coppia inedita assente Bolelli

Oggi si svolge il torneo ATP di Montecarlo, con una partita tra due coppie inedite. La sfida vede in campo un duo composto da due giocatori italiani e un altro formato da due avversari stranieri. È assente un tennista italiano che normalmente partecipa a questi eventi. La partita è trasmessa in diretta, e gli appassionati possono aggiornarsi seguendo la cronaca in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio tra la coppia azzurra Andrea VavassoriMatteo Berrettini e il tandem formato dall’australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie, valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Cambia, per il piemontese, l’abituale compagno di doppia vista l’assenza di Simone Bolelli, colpito nei giorni scorsi dalla dolorosa scomparsa del padre. Andrea Vavassori è reduce, insieme al suo abituale partner, dal prestigioso successo ottenuto nel torneo Masters 1000 di Miami grazie alla vittoria in finale contro il duo HeliovaaraPatten. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: coppia inedita, assente Bolelli Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di... Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic, 6-7, 3-6, ATP Dubai 2026 in DIRETTA: la coppia croata-salvadoregna si aggiudica il match. Calo degli azzurri nel finale Temi più discussi: Alex de Minaur/Cameron Norrie - Matteo Berrettini/Andrea Vavassori Riassunto della partita; Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta de Minaur - Norrie - Berrettini - Vavassori (Rolex Monte-Carlo Masters); Vavassori: Io e Bolelli, che vittoria a Miami. Ho allenato Sinner, sa pure quando si sposta l'ombra. Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di Pasqua ... oasport.it Berrettini e Vavassori, debutto a Montecarlo contro De Minaur/NorrieIl debutto di Berrettini e Vavassori è fissato per il primo turno contro il duo composto dall’australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie. it.blastingnews.com A Monte-Carlo l’inedita coppia Berrettini-Vavassori! Quest'anno il tabellone di doppio del Monte-Carlo Masters ci regala una sorpresa tutta italiana: con l'assenza di Bolelli, Andrea Vavassori unisce le forze con Matteo Berrettini,vscendendo in campo gr facebook ATP Montecarlo, il programma di lunedì 6 aprile: Cobolli e il ripescato Arnaldi in singolare, Berrettini in doppio con Vavassori x.com