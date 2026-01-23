Furto di alcolici all' Esselunga poliziotto fuori servizio blocca il giovane ladro

Un tentativo di furto di alcolici presso l'Esselunga di via Morane è stato sventato ieri da un poliziotto fuori servizio. Un giovane di 21 anni ha cercato di allontanarsi con la refurtiva, ma è stato immediatamente fermato grazie alla presenza casuale dell'agente nel parcheggio. L’intervento tempestivo ha evitato che il ladro riuscisse a dileguarsi, assicurando il rispetto della legge.

È successo ieri in via Morane. Il 21enne aveva nascosto 100 euro di alcolici pagando solo un succo I fatti sono accaduti intorno alle ore 13. Il giovane, un cittadino marocchino già noto alle forze dell'ordine, aveva messo in atto una tecnica ormai classica: dopo aver nascosto diverse bottiglie di superalcolici sotto il giubbotto, si è diretto alle casse "Fai da te". Lì ha pagato regolarmente un semplice succo di frutta, sperando di passare inosservato e uscire con il resto della merce rubata. La manovra non è sfuggita alla vigilanza privata, che ha tentato di fermarlo. Vistosi scoperto, il 21enne si è lanciato in una corsa precipitosa verso l'esterno.🔗 Leggi su Modenatoday.it

