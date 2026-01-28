Cinema Binoche ospite d’onore del Filming Italy Los Angeles

L’attrice francese Juliette Binoche sarà tra gli ospiti d’onore della prossima edizione del Filming Italy Los Angeles. La sua presenza attirerà sicuramente l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, in una manifestazione che punta a rafforzare i legami tra il cinema italiano e quello internazionale. La Binoche, Premio Oscar, si prepara ad incontrare il pubblico americano e a partecipare alle attività del festival.

Roma, 28 gen. (askanews) – L’attrice Premio Oscar Juliette Binoche sarà tra gli ospiti d’onore della prossima edizione del Filming Italy Los Angeles. L’undicesima edizione del Festival, creato e diretto da Tiziana Rocca, Agnus Dei, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles diretto da Emanuele Amendola, si terrà dal 10 al 14 febbraio 2026 a Los Angeles, sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles. Attrice simbolo del cinema mondiale, vincitrice dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali, Juliette Binoche presenterà al pubblico del Filming Italy Los Angeles la sua opera prima da regista, “In-I in Motion”, un progetto intimo e personale che segna una nuova tappa del suo percorso artistico.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Binoche LosAngeles Villabate, riapre il Cinema teatro della Palme: ospite d’onore il regista Giuseppe Tornatore Dopo anni di chiusura, il Cinema Teatro delle Palme di Villabate riapre le sue porte, riportando al centro della comunità un luogo di cultura e tradizione. Hyundai Crater Concept: l’esordio del 4×4 a Los Angeles La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Binoche LosAngeles Argomenti discussi: Juliette Binoche presiederà la giuria del Festival di Cannes di quest'anno; UNICEF: inaugurata a Roma la mostra sui migranti In Viaggio da te. Cinema, Binoche ospite d'onore del Filming Italy Los AngelesRoma, 28 gen. (askanews) - L'attrice Premio Oscar Juliette Binoche sarà tra gli ospiti d'onore della prossima edizione del Filming Italy Los ... spettacoli.tiscali.it Juliette Binoche premiata al Filming Italy Los AngelesL'attrice Premio Oscar Juliette Binoche sarà tra gli ospiti d'onore della prossima edizione del Filming Italy Los Angeles. (ANSA) ... ansa.it #Cinema, #Binoche ospite d’onore del Filming Italy Los Angeles x.com Cinema, Binoche ospite d’onore del Filming Italy Los Angeles - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.