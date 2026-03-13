Filming Italy - Los Angeles volano del talento del nostro cinema sulla scena internazionale brilla la stella di Franco Nero

Al festival Filming Italy - Los Angeles, il momento centrale è stato il conferimento della stella a un noto attore italiano che ha conquistato il pubblico internazionale. La cerimonia ha attirato l'attenzione di molti presenti, tra cui registi, attori e rappresentanti dell’industria cinematografica. La star ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia ufficiale, sottolineando il suo ruolo nel panorama del cinema mondiale.

Il momento simbolicamente più importante del festival è stato il conferimento della stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame all’attore Franco Nero, protagonista di una carriera straordinaria lunga oltre sessant’anni Il cinema italiano continua a rafforzare la propria presenza a Hollywood. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Filming Italy - Los Angeles volano del talento del nostro cinema sulla scena internazionale, brilla la stella di Franco Nero Articoli correlati Cinema, Binoche ospite d’onore del Filming Italy Los AngelesRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. “Ricevere la stella sulla Walk of Fame è un onore immenso che accolgo con profonda gratitudine ed emozione”: Franco Nero festeggia a Los Angelesl'importante riconoscimento all'attore italiano che ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures Cinema... Contenuti utili per approfondire Filming Italy Temi più discussi: Il film di Elisabetta Sgarbi L'isola degli idealisti aprirà il Festival franco-italiano di Bordeaux; Laghat: an impossible dream at the Los Angeles Italia Film Festival; Lo sguardo di Ruth Orkin per un mondo che è film; Super Santos, si gira a Napoli il film tratto dal romanzo di Roberto Saviano. Festival Filming Italy Los Angeles, a Franco Nero la stella sulla Walk of Fame di HollywoodL’attore sarà infatti premiato dalla Camera di Commercio di Hollywood con la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures a febbraio 2026 Il Filming Italy - Los Angeles, fondato ... affaritaliani.it Filming Italy Los Angeles, decima edizione da Oscar con Zoe SaldanaSuccesso per la decima edizione del Filming Italy Los Angeles, festival ponte tra il cinema italiano e quello americano, che ha ospitato tra le numerose star, Zoe Saldana vincitrice solo pochi giorni ... affaritaliani.it Italy for Movies >>> TOM FORD'S 'CRY TO HEAVEN' FILMING AT THE ROYAL PALACE OF CASERTA The setting for the pain, fears, resentments, desires, and triumphs of two castrati--mentor and angel-voiced student--who strive passionately to live full lives. - facebook.com facebook