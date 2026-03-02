Trasferta da dimenticare per la Fiorentina | l’Udinese si impone con un netto 3-0

La Fiorentina ha affrontato l’Udinese in trasferta e ha perso la partita con un risultato di 3-0. La squadra ospite non è riuscita a segnare alcun gol, mentre l’Udinese ha segnato tre volte durante l’incontro. La gara si è conclusa con il punteggio netto in favore della squadra di casa. La sconfitta ha segnato la trasferta per i viola.

UDINE – Trasferta amara per la Fiorentina, che torna dalla sfida contro l' Udinese con una netta sconfitta per 3-0. La formazione toscana paga una cronica mancanza di precisione in fase di finalizzazione e cede il passo a una squadra padrona di casa rivelatasi estremamente pragmatica, ben organizzata sui calci piazzati e capace di capitalizzare al meglio le occasioni costruite nell'arco dei novanta minuti. L'avvio di gara evidenzia subito l'atteggiamento propositivo dei friulani. Già al 6?, Nicolò Bertola impegna la retroguardia viola con un colpo di testa parato, preludio al vantaggio che si materializza appena quattro minuti più tardi. Al 10?, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da un ispirato Nicolò Zaniolo, Christian Kabasele trova la deviazione aerea vincente da distanza ravvicinata.