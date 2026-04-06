MJF | Ho proposto a Tony Khan di fare un documentario sulla Wednesday Night War

Un wrestler ha annunciato di aver proposto a un dirigente di creare un documentario sulla rivalità tra due programmi televisivi di wrestling trasmessi di mercoledì sera. La competizione tra le due trasmissioni è iniziata nel 2019 e si è conclusa nel 2021, quando la WWE ha deciso di spostare NXT al martedì sera. La cosiddetta “Wednesday Night War” è stata una fase molto seguita dagli appassionati del settore.

Sono lontani i tempi della seconda guerra degli ascolti della storia recente del wrestling. Apertasi nel 2019 si è conclusa poi nel 2021 quando la WWE ha deciso di spostare NXT al martedì sera. Dando la sensazione che la competizione con la AEW fosse “troppo” da sostenere. Un passo del quale il terzo show televisivo della compagnia diretta da TKO ha decisamente beneficiato, rendendo possibile ascolti migliori e una minore pressione nei confronti dei talenti del roster. Dopo tanti anni, MJF ha svelato in un podcast in cui è stato ospite di aver proposto a Tony Khan l’idea di costruire un documentario sulla Wednesday Night War. Idea che, pare, al momento sia stata rigettata dal comparto creativo della AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - MJF: “Ho proposto a Tony (Khan) di fare un documentario sulla Wednesday Night War” Tony Khan si esprime sulla partenza di Royce Keys verso la WWEIl percorso di Royce Keys nel wrestling professionistico ha portato a un momento di decisione cruciale, nel quale il lottatore ha optato per un... AEW: Nuovo arrivo per la federazione di Tony KhanSicuramente in casa AEW tutti sono galvanizzati dall’arrivo dello “Psycho Killer” Tommaso Ciampa, ma sembrerebbe che i fan della compagnia di...