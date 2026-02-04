Tony Khan si esprime sulla partenza di Royce Keys verso la WWE

Tony Khan ha commentato la partenza di Royce Keys verso la WWE. Il wrestler ha deciso di lasciare il circuito indipendente e firmare un contratto con la grande federazione statunitense. Khan ha detto di aver apprezzato il lavoro di Royce e di augurargli il meglio per questa nuova avventura, anche se si è detto dispiaciuto di perdere un atleta con cui aveva lavorato a lungo. La scelta di Royce di cambiare strada apre ora a un possibile passo avanti nella sua carriera.

Il percorso di Royce Keys nel wrestling professionistico ha portato a un momento di decisione cruciale, nel quale il lottatore ha optato per un cambio di strada importante. Dopo aver firmato un contratto con la WWE e aver fatto il suo debutto durante il Royal Rumble, le voci su un'offerta prospera da parte della All Elite Wrestling (AEW) si sono fatte più insistenti. Questa proposta avrebbe assicurato a Keys un contratto tra i più elevati mai offerti dalla promozione americana e un ruolo di rilievo con ampie possibilità di visibilità per almeno cinque anni. Tuttavia, la volontà di approdare a Stanford e di costruire il proprio futuro presso la compagnia di Stamford ha prevalso.

