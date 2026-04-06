A Pollone, un residente ha chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto una persona con una torcia muoversi nel giardino vicino alla sua casa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per accertamenti. Nessuna altra informazione è ancora stata resa nota riguardo all’identità dell’individuo o alle ragioni del suo comportamento. Le autorità stanno continuando le verifiche per chiarire la situazione.

Un cittadino di Pollone ha allertato le forze dell’ordine dopo aver avvistato un individuo sospetto che si muoveva con una torcia elettrica nelle vicinanze della propria abitazione. L’episodio è avvenuto l’altra sera, quando l’abitante del paese ha notato un uomo che procedeva avanti e indietro nel retrostante della casa, utilizzando una fonte di luce artificiale per illuminarsi il cammino. Il timore per la sicurezza domestica ha spinto l’uomo a richiedere l’intervento immediato dei carabinieri, i quali sono giunti sul posto per verificare la natura della presenza anomala. Il sopralluogo dei militari e l’assenza di prove. Gli agenti dell’Arma hanno effettuato una ricognizione accurata nell’area segnalata dal residente di Pollone per individuare il soggetto misterioso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero a Pollone: uomo con torcia nel giardino, scattano i Carabinieri

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