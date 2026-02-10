Rinascita porte girevoli Pollone è vicino all’addio Nel mirino c’è Riisma
La situazione tra Pollone e Riisma si fa sempre più tesa. Pollone sta per lasciare, e le trattative sono in corso. La squadra, che aveva mostrato segnali di rinascita al Flaminio contro Avellino, fatica a ritrovare stabilità e identità. La vicenda si svela come un passaggio difficile, tra porte che si aprono e si chiudono, e un futuro ancora da decidere.
È una Dole che cambia ma che stenta a ritrovare la sua identità, quella vista al Flaminio con Avellino. La striscia vincente, cementata da una strutturazione di squadra che è rimasta la stessa per parecchie settimane, aveva lanciato la squadra al primo posto. Gli ulteriori problemi fisici hanno rallentato la marcia e adesso, con tutti presenti a parte Ogden, il gruppo si è ritrovato diverso e le dinamiche sono cambiate. E il mercato è sempre attivo, con Pollone ai margini e addirittura Robinson possibile partente. È arrivato Saccoccia, è tornato Robinson e il reparto piccoli è numericamente sovrabbondante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
