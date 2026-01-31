C’è un uomo sospetto nel parcheggio E i carabinieri con un blitz arrestano il latitante

I carabinieri di Fidenza e Soragna hanno arrestato un uomo di 60 anni, ricercato da mesi. L’operazione è scattata dopo una soffiata e si è conclusa in un parcheggio, dove i militari hanno fermato il sospetto. L’uomo, di origine georgiana, era in fuga dal 2023. Ora si trova in caserma, in attesa di essere trasferito in carcere.

Incastrato dai militari che non si sono fidati dei suoi documenti: dai rilievi foto-dattiloscopici è emersa la vera identità del georgiano, 60 anni, condannato a Milano e irreperibile da tre anni L'uomo, su cui pendeva un "Ordine di Esecuzione per la carcerazione" emesso nel 2023 dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, era stato condannato per reati contro il patrimonio e possesso di grimaldelli commessi nel territorio milanese nel 2017. La condanna prevedeva una pena detentiva di sei mesi, che ora dovrà scontare nel carcere di Parma. Nella serata del 24 gennaio, una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile, rispondendo alla chiamata, ha immediatamente raggiunto l'area segnalata.

