Miss Andora | Sofia vince e punta alla criminologia

Durante il Bikini Contest del WindFestival, Sofia Campanaro, che compirà 19 anni a luglio, ha ottenuto il titolo di Miss Andora. La manifestazione si è svolta nelle ultime ore, attirando l’attenzione dei partecipanti e del pubblico presente. Sofia ha conquistato il riconoscimento alla fine della gara, che si inserisce tra gli eventi principali della manifestazione sulla spiaggia. La giovane ha annunciato l’intenzione di intraprendere studi in criminologia.

Sofia Campanaro, diciannove anni il prossimo 21 luglio, ha ottenuto il titolo di Miss Andora durante le fasi del Bikini Contest legato al WindFestival. La giovane studentessa, che attualmente frequenta l’ultimo anno dell’Istituto Ruffini di Imperia con specializzazione in ambito turistico, ha riconosciuto il proprio successo nell’ambito della manifestazione sportiva e mondana di Andora. Il percorso di Sofia non si limita all’estetica: per otto anni ha fatto parte della società Atlet??? a.s.d. di Andora, dove si è dedicata alla ginnastica ritmica raggiungendo risultati di rilievo nelle competizioni organizzate dalla Federazione nazionale. Oltre la fascia: un progetto di carriera tra giustizia e sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miss Andora: Sofia vince e punta alla criminologia Sofia Goggia punta alla doppia Coppa del Mondo di sci alpino: le convocate per Passo San PellegrinoCon la conferma della partecipazione ai Giochi Olimpici di Milano Cortina da parte di Federica Brignone, la Federazione Italiana Sport Invernali ha... Leggi anche: ‘Nessun insulto, parlo di me’: Ditonellapiaga replica alla diffida di Miss Italia sul brano ‘Miss Italia’