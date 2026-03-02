La Federazione Italiana Sport Invernali ha annunciato le atlete convocate per la tappa di Passo San Pellegrino di sci alpino, tra cui figura Sofia Goggia che mira a conquistare la doppia Coppa del Mondo. La partecipazione ai Giochi Olimpici di Milano Cortina è stata confermata anche per Federica Brignone, mentre le atlete si preparano per le prossime competizioni di stagione.

Con la conferma della partecipazione ai Giochi Olimpici di Milano Cortina da parte di Federica Brignone, la Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato le convocate per la penultima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. L’appuntamento, in programma in Val di Fassa, si svolge a Passo San Pellegrino sulla pista La VolatA e prevede un programma intenso di prove e gare che mette alla prova la tenuta della squadra azzurra. La tappa prevista a Passo San Pellegrino è una delle tappe chiave della stagione, con due discese libere iscritte nel programma tra venerdì 6 e sabato 7 marzo, e un supergigante previsto per domenica 8 marzo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia punta alla doppia Coppa del Mondo di sci alpino: le convocate per Passo San Pellegrino

Sci alpino, le convocate dell’Italia per Passo San Pellegrino. Sofia Goggia insegue due Coppe di specialitàNella giornata dell’annuncio di Federica Brignone, che ha deciso di finire in anticipo la stagione dopo il tour de force degli ultimi mesi per...

Leggi anche: Sci alpino, le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Sankt Moritz: Sofia Goggia, faro azzurro della velocità

Tutti gli aggiornamenti su Sofia Goggia.

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Aicher imprendibile, Goggia resta leader in classifica, giornata storta per Brignone; A Soldeu condizioni top, è il giorno della sesta discesa di CdM: alle 11.00 il via, Goggia prima azzurra col n° 6; Sci alpino oggi discesa libera femminile a Soldeu: a che ora e dove vederla in diretta; A che ora parte Sofia Goggia oggi, superG Soldeu 2026: n. di pettorale, programma esatto, tv.

Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu, Brignone ottavaSOLDEU (ANDORRA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia vince il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La ... iltempo.it

ALLA RISCOSSA! Sofia Goggia suona la carica e vince il superG di Soldeu: fuga in classifica!Il guizzo della campionessa. Al momento giusto Sofia Goggia sferra un colpo importantissimo nella corsa alla Coppa del Mondo di superG. La bergamasca ... oasport.it

È TORNATA Eccome se è tornata! Un’altra tappa di Coppa del Mondo di-vo-ra-ta da fuoriclasse assoluta in Andorra! Il doppio podio di Sofia Goggia tra discesa e superG è da rivedere TUTTO! #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook

La gioia e la concentrazione di Sofia Goggia dopo la vittoria nel SuperG di Soldeu #SciAlpino #WinterSport #Goggia #Soldeu x.com