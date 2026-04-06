Minturno guarda all’estate | concerto di Tropico e non solo

A Minturno si stanno definendo i preparativi per la stagione estiva, con l’amministrazione che ha annunciato alcuni eventi in programma. Tra questi, un concerto di Tropico rappresenta uno degli appuntamenti principali, ma sono stati comunicati anche altri eventi ancora in fase di definizione. La macchina organizzativa è appena avviata e si stanno finalizzando i dettagli per offrire un programma di intrattenimento per i prossimi mesi.

Primi annuncia da parte dell’amministrazione in vista della bella stagione. Ottenuti anche due importanti finanziamenti per la rassegna “Minturno Scauri, un’estate da vivere” e l’iniziativa “Minturno da gustare” E’ in pieno fermento la macchina organizzativa a Minturno in vista dell’estate. E anche se ancora in una prima fase di organizzazione, dall’amministrazione sono stati già resi noti importanti appuntamenti. A partire da quello del 1° agosto quando il Teatro di Minturnae ospiterà l’imperdibile live di Tropico. Ma la bella stagione di Minturno non sarà solo questo: l’amministrazione Comunale si è infatti aggiudicata due significativi finanziamenti che andranno a potenziare l’offerta culturale, l’intrattenimento e i momenti dedicati all’enogastronomia dell’estate 2026. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Musica, Tropico a Pompei: concerto sold out e nuova data Beats Of Pompeii, Tropico in concerto nel suggestivo Anfiteatro pompeianoIl 16 luglio Tropico sarà in concerto nel suggestivo Anfiteatro pompeiano per il tredicesimo, esclusivo, appuntamento. Argomenti più discussi: Minturno si prepara all’estate: l’Assessore Giuseppe Pensiero annuncia il live di Tropico al Teatro di Minturnae; Minturno, estate 2026 al via: Tropico in concerto al Teatro di Minturnae il 1° agosto; Tropico protagonista al Teatro di Minturnae, appuntamento il 1° agosto. Tropico protagonista al Teatro di Minturnae, appuntamento il 1° agostoNon solo mare e turismo: Minturno si prepara a un’estate all’insegna degli eventi, con un programma che guarda alla qualità e alla varietà dell’offerta. h24notizie.com Controlli rafforzati a Minturno per una Pasqua all’insegna della sicurezza e della prevenzione. #Minturno #Sicurezza #PoliziaLocale facebook