Beats Of Pompeii Tropico in concerto nel suggestivo Anfiteatro pompeiano

Questa sera l’Anfiteatro di Pompei accoglie il concerto di Tropico, che torna a esibirsi in un luogo unico al mondo. È il tredicesimo appuntamento di una serie esclusiva di eventi musicali in uno dei siti archeologici più suggestivi d’Italia. I visitatori e gli appassionati di musica si preparano a vivere un’esperienza speciale, immersi tra le rovine antiche e le note del gruppo.

Il 16 luglio Tropico sarà in concerto nel suggestivo Anfiteatro pompeiano per il tredicesimo, esclusivo, appuntamento. Il cartellone di B.O.P. 2026 si arricchisce con il concerto del cantante napoletano anche autore dei più grandi successi del pop italiano degli ultimi anni. Beats Of Pompeii, la rassegna che fonde storia, arte e musica in uno scenario archeologico unico al mondo, arricchisce il suo già stellare cartellone 2026 con un annuncio eccezionale. Il tredicesimo appuntamento del programma vedrà salire sul palco dell'incantevole Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, il 16 luglio, una delle figure più influenti della musica italiana contemporanea: TROPICO.

