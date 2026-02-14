Musica Tropico a Pompei | concerto sold out e nuova data

Tropico ha annunciato un concerto a Pompei che ha subito registrato il tutto esaurito, causando grande entusiasmo tra i fan. L’evento, previsto per il 16 luglio nell’Anfiteatro del Parco Archeologico, ha attirato migliaia di persone in poche ore. Per accontentare gli spettatori, gli organizzatori hanno già annunciato una data aggiuntiva.

Il concerto di Tropico, in programma il 16 luglio nell'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, ha raggiunto il tutto esaurito nel giro di poche ore dalla messa in vendita. Un sold-out che ha spinto l'artista, e la direzione della rassegna, a un annuncio immediato: Tropico tornerà sul palco dell'Anfiteatro anche il 17 luglio. Davide Petrella, in arte Tropico, è ufficialmente il primo artista italiano a raddoppiare il proprio live show nello scenario pompeiano. Un primato che certifica il legame tra il cantautore napoletano e il suo pubblico, e che consacra la rassegna 'Beats Of Pompeii' come crocevia della musica d'autore.