Miniera colpita nel Donetsk | 41 lavoratori bloccati sottoterra

Nella regione di Lugansk, nel territorio del Donetsk, una miniera è stata colpita durante la notte da un attacco che ha provocato un blackout improvviso. Almeno 41 lavoratori si sono trovati bloccati sotto terra, nella miniera di Belorechenskaya. La situazione ha portato all’intervento delle squadre di soccorso, mentre si attendono aggiornamenti sulla loro condizione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attacco notturno e blackout improvviso. Almeno 41 minatori sono rimasti intrappolati nella miniera di Belorechenskaya, situata nella regione di Lugansk, territorio conteso nell’area del Donetsk. L’incidente sarebbe avvenuto in seguito a un attacco condotto dalle forze armate ucraine, secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax, che cita fonti delle autorità filorusse. Danni alla rete elettrica. L’offensiva avrebbe colpito direttamente le infrastrutture della miniera, provocando danni significativi alla sottostazione elettrica. Questo ha causato una interruzione di corrente improvvisa, lasciando i lavoratori senza possibilità di risalire in superficie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Miniera colpita nel Donetsk: 41 lavoratori bloccati sottoterra Raro diamante blu da 41,82 carati trovato in una miniera in Sudafrica: potrebbe valere 40 milioni di euroScoperto nella miniera di Cullinan, in Sudafrica, un raro diamante blu da 41,82 carati. Fullservice: 90 lavoratori nel caos, stipendi bloccati da mesi.Fullservice sull'Orlo del Baratro: Lavoratori in Angoscia e Stipendi Fantasma La situazione alla Fullservice srl, azienda operante in diversi settori... Argomenti più discussi: Donetsk, 41 minatori intrappolati a Belorechenskaya dopo un attacco ucraino; Miniera colpita nel Donetsk: 41 lavoratori bloccati sottoterra. Guerra Ucraina, Mosca: 41 intrappolati in una miniera nel Donetsk dopo attacco di KievUn attacco russo sulla città portuale di Odessa, nell'Ucraina meridionale, ha ucciso tre persone, tra cui un bambino. Lo ha fatto sapere un funzionario militare. «A seguito dell'attacco nemico avvenut ... ilmessaggero.it Guerra Ucraina, Mosca: 41 intrappolati in una miniera nel Donetsk dopo attacco di Kiev. Tre morti a Odessa dopo un attacco russoSono almeno 41 i minatori rimasti intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Lugansk, una delle regioni contese del Donetsk, in seguito a un attacco delle forze armate ucraine. Lo scrive Interfax ... ilmattino.it Mosca: 41 intrappolati in una miniera nel Donetsk dopo attacco di Kiev. Tre morti a Odessa dopo un attacco russo facebook