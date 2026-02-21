Fullservice | 90 lavoratori nel caos stipendi bloccati da mesi

La crisi alla Fullservice srl ha lasciato senza stipendio circa novanta lavoratori, che da mesi attendono pagamenti ancora non arrivati. La mancata retribuzione ha creato incertezza tra i dipendenti, alcuni dei quali hanno segnalato difficoltà nel far fronte alle spese quotidiane. L’azienda, attiva in settori strategici, si trova ora in una fase di profonda crisi finanziaria. La situazione rimane critica e nessuna soluzione appare all’orizzonte.

Fullservice sull'Orlo del Baratro: Lavoratori in Angoscia e Stipendi Fantasma. La situazione alla Fullservice srl, azienda operante in diversi settori sensibili, si è rapidamente deteriorata, gettando nel panico quasi novanta dipendenti. Il ritardo nel pagamento degli stipendi, che include la metà della mensilità di dicembre 2025 e l'intero compenso di gennaio 2026, ha innescato una forte reazione sindacale e un appello urgente alle autorità competenti. La Fisascat Cisl, guidata dalla segretaria Annarosa Marrapodi, ha denunciato una condizione insostenibile per i lavoratori e le loro famiglie, costretti a fronteggiare difficoltà economiche crescenti.