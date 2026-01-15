Raro diamante blu da 41,82 carati trovato in una miniera in Sudafrica | potrebbe valere 40 milioni di euro

Un raro diamante blu di 41,82 carati è stato rinvenuto nella miniera di Cullinan, in Sudafrica. Questa gemma, di grande valore e rarità, potrebbe raggiungere un prezzo stimato tra i 30 e i 40 milioni di euro. La scoperta evidenzia l’importanza delle miniere sudafricane nel mercato dei diamanti di alta qualità.

