Raro diamante blu da 41,82 carati trovato in una miniera in Sudafrica | potrebbe valere 40 milioni di euro

Un raro diamante blu di 41,82 carati è stato rinvenuto nella miniera di Cullinan, in Sudafrica. Questa gemma, di grande valore e rarità, potrebbe raggiungere un prezzo stimato tra i 30 e i 40 milioni di euro. La scoperta evidenzia l’importanza delle miniere sudafricane nel mercato dei diamanti di alta qualità.

Scoperto nella miniera di Cullinan, in Sudafrica, un raro diamante blu da 41,82 carati. Potrebbe valere oltre 30-40 milioni di euro. Petra Diamonds, la compagnia che ha trovato la pietra, valuta la vendita nei prossimi mesi tramite asta internazionale o trattativa privata. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

